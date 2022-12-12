деревня Медвежий Двор, деревня Медвежий Двор, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Медвежий Двор

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Саньковская волость
12Медведево (Двор) (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Новинского1212353570655см.земледелиелесные промыслырека Шижна.Смежна с погостом Шиженским.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
212683Медвежий Двордеревня60°03'33°28'P-36-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Коськовское сельское поселение
41645472146д Медвежий Двордеревня
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