село имени Калжан Ахуна, село имени Калжан Ахуна, Сырдарьинский район, Кызылординская область (на 2022) — Familio

имени Калжан Ахуна

Сырдарьинский район, Кызылординская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Кызылординская область, Сырдарьинский район, сельский округ имени Калжан Ахуна
село имени Калжан АхунаҚалжан Ахун атын. а.434844100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close