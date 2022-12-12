деревня Ключищи, деревня Ключищи, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Ключищи

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1402Ключищи (Безруковка), д. вл.при рч. Калдусе.4522101417430Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Безруковская волость
734. Безруковка, село бывшее владельческое, дворов 169, жителей 1023, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа
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