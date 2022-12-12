село Золотиев, село Золотиев, Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Золотиев

Ровенский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Ровенская волость
1756. Золотиев, село бывшее владельческое, при речке Устье, дворов 33, жителей 285, церковь православная, питейный дом
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