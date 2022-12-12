деревня Хитицы, деревня Хитицы, Селижаровский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Хитицы

Селижаровский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
8666Хитицы, с. вл.при прудах.602741514Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Самушкинская волость
995. Хитицы, погост, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, 2 торжка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Селижаровский район
111347Хитицыдеревня56°37'33°22'O-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Селижаровский муниципальный район, Оковецкое сельское поселение
28650428206д Хитицыдеревня
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