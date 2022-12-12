деревня Опарино, деревня Опарино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Опарино

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
921Опарино, с. вл.при прудах и колодце.6012187992Церковь православная 1. Ярмарок 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Опаринская волость
201. Опарино, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 119, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, часовня, ярмарка: 6 го янв., 1-го Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Ереминская волость
414Опарино село и усадьба125171856510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
61715Опаринодеревня56°30'с.ш.37°50'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Шеметовское сельское поселение
46615461331д Опаринодеревня
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