Опарино
Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
921Опарино, с. вл.при прудах и колодце.6012187992Церковь православная 1. Ярмарок 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
201. Опарино, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 119, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, часовня, ярмарка: 6 го янв., 1-го Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
414Опарино село и усадьба125171856510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61715Опаринодеревня56°30'с.ш.37°50'в.д.O-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46615461331д Опаринодеревня