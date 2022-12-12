деревня Замошье, деревня Замошье, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Замошье

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Усвятская волость
29Большое ЗамошьедеревняколодецБудницкого, православногоУсвятскому сельскому обществу8
30Малое ЗамошьедеревняколодецБудницкого, православногоУсвятскому сельскому обществу8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
180070Замошьедеревня55°38'00"30°59'00"N-36-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Будницкое сельское поселение
66603415156д Замошьедеревня
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