деревня Ветвица, деревня Ветвица, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Ветвица

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
6Дер. ВетвицатрактеболотеВетвицкому с. о. 55198206Меркулович. пр. 10648
50Ветвицкий лесной кардонтрактеколодцегр. Чернышеву-Круглткову, пр. 123Меркулович. пр. 10748

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Меркуловичский сельсовет
д Ветвица68

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Меркуловичский сельсовет
д. Ветвица40
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