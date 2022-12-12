село Средние Лучки, село Средние Лучки, Белевский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Средние Лучки

Белевский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Белевский уезд
1243Лучки большия, верхния, средния и нижния, с. вл.при рч. Снежети.4033110548549Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Белевский уезд, Лучанская волость
279. Срд. Лучки, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 200, волостное правление (уездный город в 47 верстах)
280. Врх. и Б. Лучки, село бывшее владельческое, дворов 33, жителей 237, церковь православная, 2 лавки
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