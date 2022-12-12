село Жабское, село Жабское, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Жабское

Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1230Жабский, хут. каз.при колодце.647278272322
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Николаевская волость
539. Жабский, хутор бывший владельческий и государственный, при речке Айдаре, дворов 133, жителей 911, церковь православная, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ровеньский район
115473Жабскоесело50°13'38°52'M-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ровеньский муниципальный район, Ладомировское сельское поселение
14650412106с Жабскоесело
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