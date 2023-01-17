село Большое Тёплое, село Большое Тёплое, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Большое Тёплое

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3666Вознесенское (Теплое Большое), с. вл. и каз.при р. Студенце.252546283269Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Теплинская волость
1040. Вознесенское (Теплое), село бывшее владельческое и государственное, при речке Студенце, дворов 67, жителей 550, волостное правление (уездный город в 20 верстах), це Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
64061Большое Теплоесело53°16'с.ш.36°59'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Алябьевское сельское поселение
54636402116с Большое Тёплоесело
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