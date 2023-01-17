Населенное место

Покровск 1-й, д., р. Верхняя, жит. 31 (16 м. 15 ж.), дес. 69, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Кошедары 42 в.

Покровск 2-й, д., р. Верхняя, жит. 82 (40 м. 42 ж.), дес. 98, раз. см. пред.

Покровск 3-й, р. Верхняя, жит. 37 (20 м. 17 ж.), дес. 71, раз. см. пред.