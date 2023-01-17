Пакровай
Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Покровск 1-й, д., р. Верхняя, жит. 31 (16 м. 15 ж.), дес. 69, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Кошедары 42 в.
Покровск 2-й, д., р. Верхняя, жит. 82 (40 м. 42 ж.), дес. 98, раз. см. пред.
Покровск 3-й, р. Верхняя, жит. 37 (20 м. 17 ж.), дес. 71, раз. см. пред.
Покровск 4-й, д., р. Ольша, жит. 48 (28 м. 20 ж.), дес. 46, у. гор. 46 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Кошедары 42 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Pakrovų k.