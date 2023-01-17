деревня Скоково, деревня Скоково, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Скоково

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3977Скоково, дер.при оз. Вязе.704082926Волостное правление. Училище. Кожевенный завод.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Вязовская волость
102. Скоково, сельцо бывшее государственное, при озере Вязе, дворов 8, жителей 67, волостное правление (уездный город 70 в), 4 лавки, 2 кожевенных заводов, син. В 1 верст Показать все
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