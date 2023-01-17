Иваньково
Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1617Иваньково (Богородицкое), с. вл.при рч. Иванке и прудах.21865391379Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
430. Иваньково (Богородицкое), село бывшее владельческое, при речке Иваньке, дворов 85, жителей 683, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православна Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8418Иваньковосело54°01'с.ш.38°28'в.д.N-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70626434356с Иваньковосело