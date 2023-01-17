село Радивановка, село Радивановка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Радивановка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Телепинская волость
1526. Радивановка, село бывшее владельческое, при речке Гнилом Ташлыке, дворов 135, жителей 925, церковь православная, школа, питейный дом, водяная и ветряная мельницы, м Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Телепинская волость
Радивановка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27391Радиванівкаселоцентр сільської радир-н Кам'янськийсільрада Радиванівська
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