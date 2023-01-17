деревня Сардыган, деревня Сардыган, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сардыган

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8135Сардыган, поч. каз.при рч. Сардыганке.2717359295
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Янгуловская волость
706. Сардыган, деревня бывшая государственная, при речке Сардыганке, дворов 31, жителей 237, магометанский молитвенный дом

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Салавыч СәрдегәнеСардыганТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
189432Сардыгандеревня56°23'50°23'O-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Салаусское сельское поселение
92615445116д Сардыгандеревня
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