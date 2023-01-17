деревня Зипери, деревня Зипери, Aulejas pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Зипери

Aulejas pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ужвалдская волость
131ЗиперыдеревняГавсля, озероКовалевского, старообрядческогоВоверскому сельскому обществу16

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Aulejas pagasts
Zīperi100135465ciemsEKS
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