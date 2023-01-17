деревня Свищево, деревня Свищево, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Свищево

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Гусарковский сельсовет
д Свищево62

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Гусарковский сельсовет
д. Свищево38
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