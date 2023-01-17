деревня Черный Дор, деревня Черный Дор, Осташковский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Черный Дор

Осташковский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
9100Черный Дор (Чернозем), д. каз.при колодце.233738110127Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Кравотынская волость
987. Черный Дор (Черноземь), деревня бывшая государственная, дворов 41, жителей 205, почтовая станция

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Кровотынская волость
18Черный Дор661

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Осташковский район
129836Черный Дордеревня57°15'33°19'O-36-103
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