посёлок Зеленый Колодезь, посёлок Зеленый Колодезь, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Зеленый Колодезь

Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Чаплыгинский район
79863Зеленый Колодезьпосёлок53°16'00"40°04'00"N-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, Сельское поселение Шишкинский сельсовет
42656484131п Зеленый Колодезьпоселок
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