посёлок Новоивановский 3-й, посёлок Новоивановский 3-й, Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Новоивановский 3-й

Чебулинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Чебулинский район
117154Новоивановский-3посёлок55°51'87°44'N-45-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Чебулинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
32637412116п Новоивановский 3-йпоселок
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