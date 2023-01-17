село Стрельноширокое, село Стрельноширокое, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Стрельноширокое

Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2070Широкое, д. каз.при р. Волге и руч. Широком.764881280313
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Песковатская волость
1103. Широкая, деревня бывшая государственная, при реке Волге, дворов 95, жителей 656, 2 водяных мельницы, 4 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Дубовский район
13921Стрельноширокоесело49°19,0' с.ш.44°57,0' в.д.M-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, Стрельношироковское сельское поселение
18608452101с Стрельноширокоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close