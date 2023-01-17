деревня Морозово, деревня Морозово, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Морозово

Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3374Морозова, д. вл.при колодцах.75223119121
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Морозовская волость
781. Морозова, деревня бывшая владельческая, дворов 44, жителей 248, волостное правление (уездный город в 75 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Спас-Деменский район
65913Морозоводеревня54°25'34°02'N-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Спас-Деменский муниципальный район, Сельское поселение деревня Теплово
29634432131д Морозоводеревня
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