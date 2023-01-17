сельцо Ноговичино, сельцо Ноговичино, Жуковская волость, Ржевский уезд (на 1915) — Familio

Ноговичино

Жуковская волость, Ржевский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9998Ноговичино, сц. вл.при рч. Телице.351072631
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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Жуковская волость
40Наговичино171
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