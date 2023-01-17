деревня Гаршвишкес, деревня Гаршвишкес, Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Гаршвишкес

Неменчинская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Неменчинская волость
Гарвишки, з., (Гр. Тышкевича), жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 20, у. гор. 37 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Подбродье 16 в.
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