Ивкино
Юровская волость, Краснинский уезд (на 1904)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8006Ивкино, с. вл.при рч. Соженке.5017137971Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
417. Ивкино, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 110, церковь православная
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
74ИвкиноДеревня50328298
75ИвкиноСельцо50256
76ИвкиноСело50347Церковь, земская школа, вод. мельница о 2-х пост., 2 кузницы