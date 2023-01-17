деревня Ивкино, деревня Ивкино, Юровская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Ивкино

Юровская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
8006Ивкино, с. вл.при рч. Соженке.5017137971Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Прилеповская волость
417. Ивкино, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 110, церковь православная

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Юровская волость
74ИвкиноДеревня50328298
75ИвкиноСельцо50256
76ИвкиноСело50347Церковь, земская школа, вод. мельница о 2-х пост., 2 кузницы
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