деревня Парусное, деревня Парусное, Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Парусное

Елецкий уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1641Парусное (Нижний Хмелинец, Петропавловское), д. вл.близь рч. Хмелинца.313123201172Заводов винокуренных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Извальская волость
423. Петро-Павловское (Нижне-Хмельницкое, Парусное), деревня бывшая владельческая, при речке Хмелинце, дворов 24, жителей 143, винокуренный завод, бондарня.
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