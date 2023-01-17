деревня Холоблин, деревня Холоблин, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Холоблин

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Комаровичская волость
25Дер. Солоблинпроселочнойреч. АленкеХолоблинск. с. о. 60212235Комаровичск. пр. 10315
30Им. Холоблинпроселочнойреч. Аленкедв. М. И. Голынскому, кат. 113Кричевск. р.-кат. 10312

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
д Холоблин43

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Речицкий сельсовет
д. Холоблин35
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