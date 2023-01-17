Рожествино
Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2582Рожествино (Сатины Гаи), с. вл.при рч. Лесном Воронеже.351251280279Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
970. Рожественские Гаи (Сатино), село бывшее владельческое, при реке Воронеже, дворов 108, жителей 620, церковь православная
1022. Рожественские Гаи (Потемщина), село бывшее владельческое, дворов 59, жителей 483, церковь православная