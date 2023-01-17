село Рожествино, село Рожествино, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Рожествино

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2582Рожествино (Сатины Гаи), с. вл.при рч. Лесном Воронеже.351251280279Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
970. Рожественские Гаи (Сатино), село бывшее владельческое, при реке Воронеже, дворов 108, жителей 620, церковь православная
Ряжский уезд, Никольская волость
1022. Рожественские Гаи (Потемщина), село бывшее владельческое, дворов 59, жителей 483, церковь православная
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