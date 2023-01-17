Тимофеевка
Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
298Тимофеевка (Ульяновка), д. вл.при р. Саволе.712367239241Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
9. Тимофеевка (Ульяновка), деревня бывшая владельческая, дворов 88, жителей 613
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Тимофеевка«Ржаксинское» почт.-телегр. отдел. Р.-У.7610
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64792Тимофеевкасело52°11'41°58'N-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68630460141с Тимофеевкасело