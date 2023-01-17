село Ичичали, село Ичичали, Гумбетовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Ичичали

Гумбетовский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Андийсний округ, Гумбетовское наибство
225Ичичали131245242487аварцымусульмане сунитыаварский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Гумбетовский район
139923Ичичалисело42°44'46°25'K-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Гумбетовский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Цунди-Шабдухский
82615475106с Ичичалисело
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