Сочелы
Арменская волость, Нерехтский уезд (на 1907)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8982Сочелы, д.при пруде.2620195261Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
215. Сочелы, деревня бывшая владельческая, при речке Лепше, дворов 18, жителей 108, 2 ткц. ф.
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Сочелы д.рч. Лепига—2920109385896—По волости мужчины-промышленники составляют 45,73% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных мужчин к населению в том же возрасте — 14,42 (44,82% всех промыш Показать всеПоказать скан