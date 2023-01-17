деревня Бесядь, деревня Бесядь, Ветковская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Бесядь

Ветковская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Ветковская волость
112. Бесяд, село бывшее владельческое, при реке Бесяди, дворов 54, жителей 309, церковь православная, водяная мельница, 2 крупч. зав.

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Ветковская волость
8Дер. Бесядьбольш. дор. р. БесядеБесядьскому с. об. 88294309Хальчанск. пр. 17029
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