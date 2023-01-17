Бражельцы
Вороновский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бражельцы, им. (Путкамера), жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 403, у. гор. 44 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бинякони 3 в.
Бражильцы, д., жит. 267 (140 м. 127 ж.), дес. 275,49, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Бражельцы42
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Бражельцы22