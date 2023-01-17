выселок Охалово, выселок Охалово, Двиницная волость, Кадниковский уезд (на 1914) — Familio

Охалово

Двиницная волость, Кадниковский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
675. Оханова, деревня бывшая владельческая, при речке Нодемке, дворов 5, жителей 38, 2 постоялых двора. В 5 верстах — волостное правление (уездный город в 20 верстах), Тр Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Двиницная волость
5224Охалово выселокВязовскоеТроицкийСалтыкова388
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