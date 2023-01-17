деревня Танькино, деревня Танькино, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Танькино

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1397Петропавловское (Урясь-баш, Танькино), с. каз.при рч. Урясе.502139114149Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Петро-Павловская волость
676. Урясь-Учи (Петро-Павловское, Танькино), село бывшее государственное, при речке Уряське, дворов 50, жителей 261, волостное правление (уездный город в 50 верстах), цер Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Петропавловская волость
с. Петропавловское, Петропавловскойсм. Урясь-Уча.
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с. Танькино, Петропавловскойсм. Урясь-Уча.
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с. Тянька-Ауылы, Петропавловскойсм. с. Урясь-Уча.
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с. Тянка-Гурт, Петропавловскойсм. с. Урясь-Уча.
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с. Урясь-Уча, Петропавловскойкрещеные татары388
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
189732Танькинодеревня56°02'50°58'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Нижнерусское сельское поселение
92633440116д Танькинодеревня
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