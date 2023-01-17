Танькино
Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1397Петропавловское (Урясь-баш, Танькино), с. каз.при рч. Урясе.502139114149Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
676. Урясь-Учи (Петро-Павловское, Танькино), село бывшее государственное, при речке Уряське, дворов 50, жителей 261, волостное правление (уездный город в 50 верстах), цер Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Петропавловское, Петропавловскойсм. Урясь-Уча.Показать скан
с. Танькино, Петропавловскойсм. Урясь-Уча.Показать скан
с. Тянька-Ауылы, Петропавловскойсм. с. Урясь-Уча.Показать скан
с. Тянка-Гурт, Петропавловскойсм. с. Урясь-Уча.Показать скан
с. Урясь-Уча, Петропавловскойкрещеные татары388Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189732Танькинодеревня56°02'50°58'O-39-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92633440116д Танькинодеревня
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