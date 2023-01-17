деревня Старое Окатьево, деревня Старое Окатьево, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд (на 1913) — Familio

Старое Окатьево

Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Николо-Мошенская волость
68Старое Окатьево (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Окатьевского3739116112228351010земледелиепрудЧасовня, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка
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