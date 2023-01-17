деревня Козлово, деревня Козлово, Невельский район, Псковская область (на 2018) — Familio

Козлово

Невельский район, Псковская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Дубининская волость
23КозловодеревняЕзерище, озероЕзерищенского, православногоДубининского сельского общества14

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
434587Козловодеревня55°50'с.ш.30°06'в.д.N-36-001
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