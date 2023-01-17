Городище
Клин, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3656Городищи, с. вл.при р. Безымянке.355030123132Церковь православная 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
629. Городище, село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 241, церковь православная, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Городище3562351Имение Романовых, кузница и церковно-приходская школа.
С-цо Городищи35623—Имение Романовых.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20617Городищедеревня56°13'с.ш.36°13'в.д.O-37-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46737000287д Городищедеревня