село Майтобе, село Майтобе, Хромтауский район, Актюбинская область (на 2022) — Familio

Майтобе

Хромтауский район, Актюбинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Илецкий уезд, Арал-Тюбинская киргизская волость
32. Арал-Тюбинская кирг. вол.Аулов: 7. Кибиток: 1419. 7936Лошадей: 8297. Рогатого скота: 5801. Верблюдов: 1720. Овец: 18661. Коз: 1507.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Актюбинская область, Хромтауский район, Коктобинский сельский округ
село МайтобеМайтөбе а.156037100
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close