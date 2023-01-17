село Волоаве, село Волоаве, Коммуна Паркань, Сорокский район (на 2017) — Familio

Волоаве

Коммуна Паркань, Сорокский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
801Волова, с. рез.при безымянном овраге.660163150Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Околинская волость
550. Волово, село резешей, дворов 60, жителей 229, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сорокский район, Коммуна Паркань
ВолоавеVoloave
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