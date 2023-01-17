деревня Лущихино, деревня Лущихино, Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Лущихино

Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2010Лущихина (Лучшихино), д. каз.при р. Обше.40283241
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковская волость
37. Лущинина, деревня бывшая государственная, дворов 8, жителей 24, дегтярный завод

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Городковская волость
342ЛущихиноДеревня4371723Мельница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Оленинский район
279978Лущихинодеревня55°55'33°32'N-36-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Оленинский муниципальный район, Гусевское сельское поселение
28644414386д Лущихинодеревня
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