деревня Князевка, деревня Князевка, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Князевка

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1346Князевка (Старая Пичаевка), д. вл.при руч. Пичаевке.172136178167
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Андреевская I-я (I-го стана) волость
717. Ст. Пичаевка (Князевка, Михайловка), деревня бывшая владельческая, при речке Острочке, дворов 65, жителей 527
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