починок Тиховодовский, починок Тиховодовский, Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тиховодовский

Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Уренский район
100577Тиховодовскийпочинок57°34'45°47'O-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Уренский муниципальный район, Сельское поселение Горевский сельсовет
22654416161починок Тиховодовскийпочинок
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