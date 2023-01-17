деревня Тюльпин, деревня Тюльпин, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Тюльпин

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
59Дер. Тюльпинбольшой дор. реч. КриваяТюльпинск. с. о. 35127130Смольянского пр. 8027

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Смольянский сельсовет
д. Тюльпин6
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