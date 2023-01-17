посёлок городского типа Братское, посёлок городского типа Братское, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Братское

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1656Братское (Живковичево), мест. вл.при рч. Мертвоводе.5025121384412Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Братская волость
389. Братское (Живковка Станковичева), местечко бывшее владельческое, при речке Мертвоводе, дворов 142, жителей 634, волостное правление (уездный город в 90 верстах), з. Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15805Братськеселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Братськийселищна рада Братська
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