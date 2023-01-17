деревня Савиново, деревня Савиново, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Савиново

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1825Фоминское (Савиново), с. вл.при рч. Дубровке.25531114155Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, Детчинская волость
503. Савиново, село бывшее государственное и владельческое, дворов 50, жителей 228, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
65612Савиноводеревня54°50'36°15'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение деревня Березовка
29623484146д Савиноводеревня
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