посёлок Александрово-Альбертин, посёлок Александрово-Альбертин, Шиловичская волость, Слонимский уезд (на 1905) — Familio

Александрово-Альбертин

Шиловичская волость, Слонимский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Шидловичская волость
555. Альбертин (Александрова), поселок фабричных крестьян, дворов 132, жителей 350, школа, лавка

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Шиловичская волость
Александрово-АльбертинПоселок2000555Слоним
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