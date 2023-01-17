Александрово-Альбертин
Шиловичская волость, Слонимский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Список важнейших селений
555. Альбертин (Александрова), поселок фабричных крестьян, дворов 132, жителей 350, школа, лавка
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Александрово-АльбертинПоселок20005553½Слоним