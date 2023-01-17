Старое Зияшево
Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1961Старая Зияшева, деревня.при рч. Шабызе5422109306279Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельниц ветреных 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1325. Зияшева Старая, деревня бывшая государственная, при речке Шабызе, дворов 108, жителей 692, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Зияшева, д. на прос. дор., при реч. Шабызке, мечеть, х.-з. маг., бак. лав., ветр. и 3 вод. мел., 2 хлеб. конн. обдир. 558145327335Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188764Старое Зияшеводеревня55°41'53°49'N-39-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92605477106д Старое Зияшеводеревня
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