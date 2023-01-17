деревня Старое Зияшево, деревня Старое Зияшево, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Зияшево

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1961Старая Зияшева, деревня.при рч. Шабызе5422109306279Тп. — Мечеть 1. Училище. Мельниц ветреных 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Шарыповская волость
1325. Зияшева Старая, деревня бывшая государственная, при речке Шабызе, дворов 108, жителей 692, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Шарыповская волость
6Зияшева, д. на прос. дор., при реч. Шабызке, мечеть, х.-з. маг., бак. лав., ветр. и 3 вод. мел., 2 хлеб. конн. обдир. 558145327335Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
188764Старое Зияшеводеревня55°41'53°49'N-39-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Тлякеевское сельское поселение
92605477106д Старое Зияшеводеревня
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