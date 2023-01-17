село Нижняя Аутка, село Нижняя Аутка, Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Нижняя Аутка

Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1491Нижняя Аутка (Фарфара), сел. каз. греческ.при рч. Учан-Су.14260165164Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Дерекойская волость
500. Нижняя Аутка (Верхняя Аутка), село бывшее государственное, при речке Усопсу, дворов 27, жителей 180, 2 церкви православных, мечеть, 4 лавки, 2 пекарни.
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